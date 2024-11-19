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"Россия не стерла Украину с лица земли": Салливан рассказал о политическом наследии Байдена

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникВторник, 19 ноября 2024, 20:10
Россия не стерла Украину с лица земли: Салливан рассказал о политическом наследии Байдена
Джейк Салливан. Фото - Getty Images

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан считает его политическим наследием на посту то, что Россия не стерла Украину с лица земли.

Источник: Салливан заявил PBS News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Россия не стерла Украину с лица земли, а Киев выстоял – и это стало политическим наследием президента США Джо Байдена на посту, считает его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Об этом он заявил PBS News, сообщает "Европейская правда".

Салливан выразил убеждение, что наследие администрации Байдена по Украине уже в значительной степени определено.

"И его можно определить двумя словами: Киев выстоял", – сказал он.

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Украина, по словам Салливана, "находилась под угрозой быть стертой с лица земли".

"И благодаря храброму украинскому народу, его изобретательности и мужеству, а также благодаря президенту Джо Байдену, который сплотил страны со всего мира, мы защитили Киев, мы защитили Украину.

Украина и в дальнейшем будет процветающей демократией, опирающейся на западные институты", – отметил советник Джо Байдена.

В этом же интервью Салливан заявил, что Украина получила много разного американского оружия, однако все равно оказалась в сложной ситуации на поле боя – и причиной этого он назвал проблемы с мобилизацией.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский отметил, что Украина получила от США только половину обещанного оружия.

БайденвойнаСША
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