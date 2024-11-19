Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Опрос Gallup: Половина украинцев хочет быстрого завершения войны через переговоры

Александр ШумилинВторник, 19 ноября 2024, 20:48
Опрос Gallup: Половина украинцев хочет быстрого завершения войны через переговоры
Фото: Детектор медиа

52% украинцев хотели бы, чтобы Украина как можно быстрее договорилась о прекращении войны, а 38% считают, что нужно воевать до победы.

Источник: опрос американского института Gallup, проведенного в августе и октябре 2024 года

Дословно: "После более чем двух лет конфликта украинцы все больше устают от войны с Россией. Согласно последним опросам Gallup в Украине, проведенным в августе и октябре 2024 года, в среднем 52% украинцев хотели бы, чтобы их страна как можно быстрее договорилась о прекращении войны.

Реклама:

Почти четверо из 10 украинцев (38%) считают, что их страна должна продолжать воевать до победы".

 
скриншот

Детали: В институте отметили, что нынешняя ситуация кардинально отличается от 2022 года, когда опрос, проведенный через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России, показал, что украинцы были настроены решительно: 73% отдавали предпочтение борьбе до победы.

Значительная часть среди тех, кто выступает за скорейшее завершение войны, считает, что Украина должна быть готова уступить часть территории в обмен на мир.

РЕКЛАМА:

"Более половины этой группы (52%) согласны с тем, что Украина должна быть открытой к определенным территориальным уступкам как части мирного соглашения для прекращения войны, тогда как 38% не согласны с этим, а еще 10% не знают. Gallup не ставил более детальных вопросов об уровне территориальных уступок, на которые были бы готовы пойти люди", - сказано в сообщении.

Результаты получены на основе последних опросов Gallup в Украине. В 2023 и 2024 годах некоторые оккупированные территории, которые находятся под российским контролем, были исключены из исследования из-за отсутствия покрытия украинских мобильных операторов. Эти территории составляют примерно от 10% до 12% населения.

опрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР: У военных есть время до 1 января, чтобы вернуться из "самоволки"

Зеленский созвонился с Шольцом: говорили о ПВО, мире и разговоре с Путиным

фотоДТП с 16-летним водителем Infinity в Харькове: суд вынес приговор – 8 лет тюрьмы и по 1 млн детям погибшего

видеоГенштаб: Защитники поразили нефтебазу в Ростовской области и уничтожили вражеский "Бук"

Кулеба: Грузия повторяет украинский сценарий, но другого рода

инфографикаСМИ идентифицировали более 80 тысяч погибших в Украине российских военных

Все новости...
опрос
Опрос: Четверть украинцев считает, что мобилизуют слишком много, еще четверть – думает наоборот
Украинцы считают Зеленского наиболее ответственным за результаты войны
Опрос: 88% украинцев верят, что Украина победит в войне против РФ
Последние новости
15:59
колонкаБеспросветный туман еврокубковых перспектив киевского "Динамо"
15:11
Бронирование для бизнеса, "тысяча Зеленского" и повышение налогов: что ждет украинцев в декабре
15:09
ГБР: У военных есть время до 1 января, чтобы вернуться из "самоволки"
14:57
"Ваша дочь попала в ДТП": в Киеве задержали мошенника, который обманул пенсионерку на 4 тысячи долларов
14:56
фехтованиеЗавершение карьеры не будет: Харлан назвала турнир, на котором вернется к выступлениям
14:55
Глава МИ-6 заявил, что Путин бряцает ядерным оружием и Россия стоит за диверсиями в Европе
14:49
КНДР уже поставила в Россию 100 баллистических ракет, 100 артсистем и 5 млн снарядов – разведка
14:46
АМКУ разрешил бизнесмену Криппе приобрести гостиницу "Украина" в Киеве
14:40
Сырский распорядился подтянуть резервы на Покровское и Кураховское направления
14:32
Правоохранители разоблачили эксинженера, который два года подделывал бронирование
Все новости...
Реклама:
Реклама: