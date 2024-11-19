Опрос Gallup: Половина украинцев хочет быстрого завершения войны через переговоры

52% украинцев хотели бы, чтобы Украина как можно быстрее договорилась о прекращении войны, а 38% считают, что нужно воевать до победы.

Источник: опрос американского института Gallup, проведенного в августе и октябре 2024 года

Дословно: "После более чем двух лет конфликта украинцы все больше устают от войны с Россией. Согласно последним опросам Gallup в Украине, проведенным в августе и октябре 2024 года, в среднем 52% украинцев хотели бы, чтобы их страна как можно быстрее договорилась о прекращении войны.

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Почти четверо из 10 украинцев (38%) считают, что их страна должна продолжать воевать до победы".

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Детали: В институте отметили, что нынешняя ситуация кардинально отличается от 2022 года, когда опрос, проведенный через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России, показал, что украинцы были настроены решительно: 73% отдавали предпочтение борьбе до победы.

Значительная часть среди тех, кто выступает за скорейшее завершение войны, считает, что Украина должна быть готова уступить часть территории в обмен на мир.

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"Более половины этой группы (52%) согласны с тем, что Украина должна быть открытой к определенным территориальным уступкам как части мирного соглашения для прекращения войны, тогда как 38% не согласны с этим, а еще 10% не знают. Gallup не ставил более детальных вопросов об уровне территориальных уступок, на которые были бы готовы пойти люди", - сказано в сообщении.

Результаты получены на основе последних опросов Gallup в Украине. В 2023 и 2024 годах некоторые оккупированные территории, которые находятся под российским контролем, были исключены из исследования из-за отсутствия покрытия украинских мобильных операторов. Эти территории составляют примерно от 10% до 12% населения.