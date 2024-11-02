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РФ ударила по дислокации полицейских в Харькове: один погиб, 46 человек ранены

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивСуббота, 2 ноября 2024, 06:50
РФ ударила по дислокации полицейских в Харькове: один погиб, 46 человек ранены
Фото - национальная полиция Украины

Российская армия вечером пятницы нанесла удар по месту дислокации полицейских в Харькове. В результате этого погиб полицейский, еще 46 человек ранены.

Источник: председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский, глава ОВА Олег Синегубов

Детали: По данным правоохранителей, россияне ударили двумя ракетами.

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фото - нацполиции
 
фото нацполиции

Предварительно, применили ракеты С-300.

 
фото нацполиции
 
фото - нацполиции

Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко.

Обновлено: Впоследствии председатель ОВА показал фото погибшего.

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Прямая речь Синегубова: "Полковник полиции Андрей Матвиенко трагически погиб в результате вражеского обстрела Харькова.

Правоохранителю было 40 лет. Он преданно служил обществу и государству, обеспечивая правопорядок в прифронтовом регионе".

 
фото со страницы синегубова

По состоянию на 22:00: Сообщили, что в результате удара ранены 30 сотрудников полиции, спасатель и девять гражданских ранены

Установлено, что враг ударил ракетами С-400 по месту дислокации полицейских.

Утром в ГСЧС Харьковской области сообщили, что в Харькове в полночь спасатели завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов. 

В результате вражеских ракетных ударов 1 человек погиб, еще 46 человек пострадали. 

Что предшествовало:

В пятницу российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову. В ОВА сообщали, что одно попадание - в жилой дом, повреждены десятки жилых частных и многоквартирных домов.

ракетный удар
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