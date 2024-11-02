Тревога в Киеве длилась более 5 часов - все БПЛА обезврежены
В Киеве на утро 2 ноября продолжается работа ПВО по воздушным целям, слышна стрельба и взрывы.
Источник: КМВА, корреспонденты УП, Воздушные силы
Детали: Около 8:20 утра в Киеве было слышно стрельбу и взрывы.
Воздушная тревога звучала с 5 часов утра.
Военные впоследствии уточнили о движении БпЛА в направлении Киева с западного направления.
Обновлено: После 10 утра тревогу отменили.
В КГВА отметили, что все беспилотники, которые угрожали городу, были обезврежены.
В результате атаки российских ударных БпЛА по Киеву, зафиксировано падение обломков в шести районах города - Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском. Есть повреждения жилой застройки, частных авто.
Известно об одном пострадавшем - полицейский отравился продуктами горения.
Сейчас в Киевской области еще наблюдают вражеские БпЛА.