Тревога в Киеве длилась более 5 часов - все БПЛА обезврежены

В Киеве на утро 2 ноября продолжается работа ПВО по воздушным целям, слышна стрельба и взрывы.

Источник: КМВА, корреспонденты УП, Воздушные силы

Детали: Около 8:20 утра в Киеве было слышно стрельбу и взрывы.

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Воздушная тревога звучала с 5 часов утра.

Военные впоследствии уточнили о движении БпЛА в направлении Киева с западного направления.

Обновлено: После 10 утра тревогу отменили.

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В КГВА отметили, что все беспилотники, которые угрожали городу, были обезврежены.

В результате атаки российских ударных БпЛА по Киеву, зафиксировано падение обломков в шести районах города - Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском. Есть повреждения жилой застройки, частных авто.

Известно об одном пострадавшем - полицейский отравился продуктами горения.

Сейчас в Киевской области еще наблюдают вражеские БпЛА.