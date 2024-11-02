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Обломки БПЛА падали уже в шести районах Киева - КГВА

Роман ПетренкоСуббота, 2 ноября 2024, 09:24
Обломки БПЛА падали уже в шести районах Киева - КГВА
фото: ГСЧС

По состоянию на утро 2 ноября в результате атаки дронов вооруженных сил РФ по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков уже в шести районах столицы.

Источник: КГВА

Детали В частности, обломки зафиксировали в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском районах.

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Доподлинно известно об одном пострадавшем. Все пожары ликвидированы.

Обновлено: Власти впоследствии уточнили последствия падения обломков.

В Соломенском районе повреждено остекление и внешняя отделка нескольких жилых домов, 5 автомобилей; Без пожара и пострадавших.

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В Святошинском районе - пожар на 15 и 16 этаже в 16-этажном жилом доме на площади 50 м.кв. Эвакуированы 18 человек. Пострадал 1 человек (полицейский), повреждено нежилое помещение на территории частной застройки.

Голосеевский район - в 22-этажном жилом доме частично повреждено остекление нескольких квартир. Без пожара и пострадавших.

В Днепровском районе - предварительно, возникли локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов. Информация уточняется. Данных о пострадавших не поступало.

Шевченковский район - возникло возгорание между 3 и 4 этажами недействующего многоэтажного здания на площади 2 м.кв.

Печерский район - в 8-этажном жилом доме поврежден балкон.

Напомним: В Шевченковском районе Киева утром 2 ноября обломки дрона попали в офисное здание.

КГГАКиевПВО
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