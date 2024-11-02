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Атака "Шахедов" на Киев: горела многоэтажка, пострадали два человека

Алена ИвашкивСуббота, 2 ноября 2024, 07:43
Атака Шахедов на Киев: горела многоэтажка, пострадали два человека
Пожар в Киеве, фото: ГСЧС

В ночь на 2 ноября в результате попадания обломков беспилотника возник пожар в жилом доме в Святошинском районе Киева, пострадали два человека.

Источник: Киевская МВА в Telegram

Детали: Также было зафиксировано падение обломков "Шахеда" в Соломенском районе города, на территории жилой застройки. Там зафиксировано повреждение остекления окон в нескольких домах. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

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Фото: КГВА
 
Фото: КГВА

Начальник КГГА Сергей Попко написал, что повреждения получили по меньшей мере пять припаркованных легковых авто.

Дополнено: Мэр Киева Виталий Кличко написал, что в Святошинском районе в результате попадания обломков беспилотника возник пожар в жилом доме. Туда вызвали медиков.

 
Фото: ГСЧС

В Святошинском районе, по предварительной информации Попка, произошло возгорание в 16-этажном жилом доме. Экстренные службы направляются на место пожара.

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Фото: ГСЧС

В 6:49 в ГСЧС Киева сообщили, что в результате атаки БпЛА произошло возгорание на площади 50 кв. м и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах, 16-этажного жилого дома в Святошинском районе города.

Спасатели осуществляют эвакуацию жителей дома.

Фото: ДСНС Києва
Фото: ДСНС Києва

Информация о пострадавших уточняется.

В 7:03 городской голова Киева сообщил об одном пострадавшем в жилом доме в Святошинском районе, где произошел пожар в результате попадания обломков БпЛА. Мужчине медики оказали помощь на месте.

В 7:24 Патрульная полиция Киева сообщила, что движение транспорта на улице Якуба Коласа перекрыто. Там продолжается ликвидация последствий атаки "Шахедов". На месте работают соответствующие службы.

В 7:26 Начальник КГГА сообщил, что зафиксировано падение обломков беспилотника в Днепровском районе Киева. В 9-этажном жилом доме на одном этажей произошло возгорание балкона на площади 2 м.кв.

Информация о пострадавших не поступала.

Позже Кличко сообщил, что в Днепровском районе задымление произошло на балконе одной из квартир в результате бытовых причин. Его оперативно ликвидировали спасатели.

В 7:26 спасатели ликвидировали пожар, произошедший из-за вражеской атаки в Святошинском районе столицы.

Спасатели эвакуировали 18 жителей дома, двое людей пострадали.

На месте работает 9 единиц техники и 40 человек личного состава ГСЧС.

После 8:15 в Киеве продолжалась работа ПВО - была слышна стрельба и взрывы.

Предыстория:

  • Вечером 1 ноября российская армия запустила с нескольких направлений группы ударных беспилотников.
  • Около 5:00 в ночь на 2 ноября в Киеве прогремели взрывы, после этого была объявлена воздушная тревога.
  • В 5:55 в Киеве снова раздались взрывы. Начальник Киевской МВА Сергей Попко написал о работе ПВО.

КиевШахедвоздушная тревогавойна
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