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ГУР: Россия перебросила к границе с Украиной 7 тысяч солдат КНДР

Роман ПетренкоСуббота, 2 ноября 2024, 10:42
ГУР: Россия перебросила к границе с Украиной 7 тысяч солдат КНДР
иллюстративное фото: Getty Images

В последнюю неделю октября государство-агрессор Россия перебросила в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР.

Источник: ГУР

Детали: По данным украинской разведки, северокорейские войска перемещали с помощью не менее 28 военно-транспортных бортов.

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Известно, что КНДРовцев Москва вооружила, в частности, 60мм минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и РПГ-7.

Также им выдали немного приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей.

ГУР напоминает, что подготовка войск КНДР, которых государство-агрессор решило задействовать в войне против Украины, происходит на пяти полигонах.

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Напомним: По словам президента Владимира Зеленского, Украина нанесла бы превентивный удар по тысячам северокорейских военных, но нужно дальнобойное оружие.

РосcияКНДРвойна
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