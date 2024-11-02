ГУР: Россия перебросила к границе с Украиной 7 тысяч солдат КНДР

В последнюю неделю октября государство-агрессор Россия перебросила в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР.

Источник: ГУР

Детали: По данным украинской разведки, северокорейские войска перемещали с помощью не менее 28 военно-транспортных бортов.

Реклама:

Известно, что КНДРовцев Москва вооружила, в частности, 60мм минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и РПГ-7.

Также им выдали немного приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей.

ГУР напоминает, что подготовка войск КНДР, которых государство-агрессор решило задействовать в войне против Украины, происходит на пяти полигонах.

РЕКЛАМА:

Напомним: По словам президента Владимира Зеленского, Украина нанесла бы превентивный удар по тысячам северокорейских военных, но нужно дальнобойное оружие.