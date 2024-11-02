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Зеленский о ночной атаке россиян: Повреждения есть в Киеве и трех областях

Роман ПетренкоСуббота, 2 ноября 2024, 11:16
Зеленский о ночной атаке россиян: Повреждения есть в Киеве и трех областях
фото: ГСЧС

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за атаки российских беспилотников есть повреждения в разных районах Киева, а также на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь Зеленского: "Я благодарю наших защитников неба, которые каждую ночь сбивают "Шахеды". В этом году почти каждая ночь, иногда и утро, и день - угроза "Шахедов".

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Ударных дронов, которые России дал Иран, и которые стали одним из основных орудий российского террора против Украины. Нужно больше давления на российскую способность производить такое оружие.

Нужна возможность уничтожать и базы хранения "шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики. Террористы, к сожалению, умеют использовать время, которое дает им нерешительность свободного мира".

Напомним: По состоянию на утро 2 ноября в результате атаки дронов вооруженных сил РФ по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков уже в шести районах столицы.

ПВОЗеленский
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