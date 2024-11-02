В КГВА рассказали о тактике вражеских БпЛА: сверхмалые высоты и атаки волнами

последствия атаки на Киев в ночь на 2 ноября, фото КГВА

Россияне при атаках на Киев с помощью ударных беспилотников применяют тактику движения на сверхмалых высотах и пытаются разведать местонахождение ПВО.

Источник: спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телемарафона

Прямая речь: "БпЛА (в субботу – ред.) заходили на город группами, перед Киевом они разделялись на одиночные цели, атаковали на сверхмалых высотах для усложнения работы сил и средств ПВО...

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Сейчас они применяют именно такую тактику, когда на город "Шахеды" заходят на низких высотах, атаки идут волнами. Они пытаются крутиться в некоторых зонах, привлекая внимание мобильных групп. Основная цель – максимально запутать силы и средства противовоздушной обороны. Они пытаются сделать так, чтобы мобильные группы перемещались, таким образом создав себе коридоры для прохода следующих волн".

Детали: Шаманов добавил, что вражеские беспилотники постоянно пытаются разведать слабые места и расположение противовоздушной обороны, чтобы следующие волны БпЛА обошли эти локации.

Что предшествовало: По состоянию на утро 2 ноября в результате атаки дронов вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков в шести районах столицы.