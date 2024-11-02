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Россияне атакуют Украину беспилотниками с северного направления

Катерина ТищенкоСуббота, 2 ноября 2024, 23:45
Россияне атакуют Украину беспилотниками с северного направления
"Шахед", иллюстрация Getty Images

В субботу вечером, спустя всего 4 часа после отбоя угрозы вражеских ударных беспилотников, российские войска снова начали атаку против Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 17:51 Воздушные силы сообщили об ударных БПЛА с Сумщины курсом на Полтавщину.

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В 18:04 угрозу применения ударных БпЛА объявили на Харьковщине.

По состоянию на 18:10 БпЛА зафиксированы восточнее Харькова, курс южный.

По состоянию на 18:42:
БпЛА в восточной части Черниговщины, курс западный.
БпЛА в западной части Полтавщины, курс юго-западный.
БпЛА в районе Сум, курс юго-западный.
БпЛА на Харьковщине, курс южный.

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В 19:57 Воздушные силы предупредили о БпЛА в направлении Чернигова с восточного направления.

В 19:58 - о БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления. В столице объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 22:03:
БпЛА с Сумщины курсом на Полтавщину и Черниговщину.
БпЛА в восточной части Черниговщины, курсом на запад.
БпЛА в северной части Киевщины, курсом на запад.
БпЛА севернее Киева, курс западный.
БпЛА севернее Житомира, курс западный.

В 22:23 Воздушные силы предупредили о БпЛА через Киев в южном направлении.

По состоянию на 23:17:
БпЛА в южной части Житомирщины, курс западный.
БпЛА в северной части Киевщины, курс западный.
БпЛА в восточной части Черниговщины, курс юго-западный.
БпЛА в западной части Сумщины, курс западный.
БпЛА западнее Харькова, курс южный.
БпЛА южнее Сум, курс южный.

Что предшествовало: В прошлый раз россияне атаковали Украину ударными беспилотниками с вечера пятницы почти до 14 часов субботы.

Силами ПВО утром 2 ноября в результате ночной работы были сбиты 39 российских БпЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях.

беспилотникиШахедвойна
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