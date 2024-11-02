Оккупанты запустили 71 БПЛА по Украине: 39 удалось сбить, еще пять полетели в Россию

Силами ПВО утром 2 ноября в результате ночной работы подтверждено сбитие 39 российских БПЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях.

Источник: Воздушные силы

Детали: Еще 21 беспилотник локационно потерян, 5 БПЛА - вернулись в Россию.

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В общем враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Белгородской обл. и 71 ударным БПЛА с направлений Орел и Курск.

Сейчас в воздухе около 5 ударных БпЛА. Боевая работа продолжается.

По предварительным данным, в результате российской атаки, из-за падения обломков, повреждены многоквартирные и частные дома на Сумщине, Полтавщине, Киевщине и Одесской области.

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Напомним: Президент Владимир Зеленский сообщал также о повреждениях в Харьковской области.

В результате атаки дронов вооруженных сил РФ по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в шести районах столицы.