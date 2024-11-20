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WР: Байден одобрил предоставление Украине противопехотных мин

Ольга ГлущенкоСреда, 20 ноября 2024, 03:38
WР: Байден одобрил предоставление Украине противопехотных мин
иллюстративное фото: lieber.westpoint.edu

По данным ԜР, президент Штатов Джо Байден санкционировал предоставление Украине противопехотных мин.

Источник The Washington Post

Детали: Издание отмечает, что этот шаг стал следующим после недавнего разрешения Белого дома применять дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России.

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Один из чиновников сообщил, что тип противопехотных мин является "неустойчивым", то есть они самоуничтожаются или теряют заряд батареи, что делает их неактивными, уменьшая опасность для гражданского населения.

Чиновник отметил, что украинские политики взяли на себя обязательства не устанавливать мины в густонаселенных районах.

Вместе с тем эксперты по контролю над вооружениями отметили, что даже неустойчивые мины представляют угрозу безопасности.

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Всего четыре чиновника говорили на условиях анонимности о чувствительных внутренних дискуссиях в Белом доме.

Прямая речь одного из чиновников: "Россия атакует украинские позиции на востоке волнами войск, несмотря на потери, которые она несет. Поэтому украинцы, очевидно, несут потери, и все больше городов и поселков рискуют упасть. Такие мины были созданы специально для борьбы именно с этим".

"Когда мины будут использоваться вместе с другими боеприпасами, которые мы уже предоставляем Украине, они будут способствовать более эффективной обороне".

Детали По словам одного из чиновников, использование мин будет ограничено украинской территорией, с ожидаемым фокусом на восточной Украине.

ԜР добавляет, что один из украинских чиновников приветствовал любое изменение политики, несмотря на потенциальные риски, которые могут возникнуть при широком развертывании этого оружия.

"Россия все равно их использует", - сказал чиновник на условиях анонимности из-за деликатности темы.

Но некоторые правозащитники заявили, что решение США предоставить противопехотные мины Украине, которая подписала Договор о запрете противопехотных мин, является "черной меткой" против Вашингтона.

В 2020 году администрация тогдашнего президента США Дональда Трампа изменила политику времен Барака Обамы, указав на необходимость стратегического использования мин для противодействия таким противникам, как Россия и Китай, и вызвав решительное осуждение со стороны сторонников контроля над вооружениями.

"Это поставит больше гражданских лиц под угрозу ранения от неразорвавшихся мин и является ненужным с военной точки зрения", - заявил Байден, будучи кандидатом в президенты, в ответ на решение Трампа, назвав его "безрассудным".

По состоянию на 2022 год Соединенные Штаты имели запас около 3 миллионов противопехотных мин. Эти мины не использовались с 1991 года, со времен первой войны в Персидском заливе, за исключением одного инцидента 2002 года в Афганистане, связанного с одиночным боеприпасом, заявил Государственный департамент в 2022 году.

Администрация Байдена уже взяла на себя обязательства поддерживать усилия по разминированию в Украине после завершения войны. Один из американских чиновников заявил, что администрация распространит это обязательство на помощь в разминировании мин, поставленных США.

СШАоружиеБайденвойна
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