Защитники остановили более 60 атак россиян на Покровском и Кураховском направлениях

За прошедшие сутки российские войска атаковали 10 направлений фронта, где произошло 139 боевых столкновений, активнее всего оккупанты штурмовали Покровское и Кураховское направления.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг пять раз безуспешно пытался вклиниться в оборону наших защитников неподалеку Волчанска.

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На Купянском направлении за сутки произошло одиннадцать атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Лозовой, Петропавловки, Загрызово, Першотравневого и Кругляковки. На данном направлении враг активно применял авиацию.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековка, Новоегоровка, Григорьевка, Торское и Терны.

В районе Ступочек состоялось одно боестолкновение на Краматорском направлении.

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Активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, враг совершил восемь атак неподалеку Торецка, Дружбы и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах Луча, Лисовки, Петровки, Даченского, Миролюбовки, Новоторецкого, Юрьевки, Пустынки и Пушкино.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 23 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Новоселидовки, Сонцовки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Антоновки.

На Времовском направлении противник, при поддержке авиации, совершил 15 штурмов наших позиций вблизи Константинопольского, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки.

На Ореховском направлении оккупанты один раз без успеха атаковали в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки наши защитники остановили две попытки российских захватчиков продвинуться вперед, оккупанты получили жесткий отпор, понеся потери, отошли.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Сумской областью противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.