Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведка Британии оценила состояние Черноморского флота РФ на третий год большой войны

Мария Емец, Александр ШумилинСреда, 20 ноября 2024, 13:36
Разведка Британии оценила состояние Черноморского флота РФ на третий год большой войны
Фото: Милитарный

Британская разведка отметила, что успешные действия Украины против Черноморского флота РФ привели к уничтожению около четверти его крупных судов включая флагман и заставили углубиться в восточную часть акватории, но ЧФ РФ все еще играет роль в поддержке наземных операций.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обзор Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 20 ноября

Детали: Разведка отмечает, что до начала полномасштабной войны в России почти точно считали ЧФ РФ составляющей стратегических морских возможностей, а за три года войны флот понес немалые потери из-за успешных операций Украины.

Реклама:

До войны Черноморский флот РФ имел большое существенное преимущество над ВМС Украины, однако после 24 февраля Украина уничтожила или существенно повредила около 25% крупных военных кораблей, которые Россия завела в Черное море, в том числе потопила флагман – крейсер "Москва", который хвастался своей ПВО.

Вследствие украинских действий Черноморскому флоту РФ пришлось выводить все важнейшие суда с исторической базы в оккупированном Севастополе в Новороссийск, и соответственно адаптировать свою деятельность, констатирует разведка.

"Несмотря на то, что деятельность Черноморского флота России сейчас ограничивается восточной частью акватории Черного моря, он сохраняет способность наносить дальнобойные удары по территории Украины, поддерживая наземные операции", – отмечают в обзоре.

РЕКЛАМА:

В одном из предыдущих обзоров отмечали, что в октябре среднесуточные потери Россией личного состава на фронте стали рекордными.

Также разведка Великобритании отметила растущее давление российских сил на Купянск в Харьковской области.

ВеликобританияфлотРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ПВО сбила восемь российских беспилотников

Лидер Северной Кореи пообещал России свою непоколебимую поддержку в войне против Украины – СМИ

Российских учителей научат прививать "русскую идентичность" детям из Украины – росСМИ

Военного Гнездилова, который публично ушел в "самоволку", оставили под стражей

Генштаб: На фронте состоялось 172 боя, напряженно на трех направлениях

видеоЗеленский назначил боевого командира заместителем Ермака

Все новости...
Великобритания
США разрешили Украине бить дальнобойными Storm Shadow – The Times
Премьер Британии о новой ядерной доктрине РФ: Безответственная риторика
Великобритания ввела новые санкции против причастных к депортации украинских детей в РФ
Последние новости
10:27
Воины ГУР поразили еще три РЛС в Крыму
10:06
Польша просит у ЕС финпомощь в связи с сентябрьскими наводнениями
09:59
Женская сборная Украины проиграла Германии в первом туре на ЧЕ-2024 по гандболу
09:45
ПВО сбила восемь российских беспилотников
09:25
Выборы в Ирландии: Оппозиция выигрывает, но две правительственные партии вместе сохраняют преимущество
09:08
В Дагестане сообщили об атаке БПЛА, аэропорт закрыли
09:03
В Кении нашли следы двух разных родственников современных людей: они сосуществовали 1,5 млн лет назад
08:56
колонкаВ ожидании рекорда Микаэлы Шиффрин
08:46
МВД Грузии: На протестах задержаны более 100 человек
08:29
Оккупанты сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне, есть раненые
Все новости...
Реклама:
Реклама: