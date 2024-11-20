В ЕС прокомментировали временное закрытие ряда посольств в Киеве

Европейская комиссия подчеркнула, что решение о деятельности дипломатических учреждений в Украине принимается национальными властями каждой страны. При этом в Брюсселе заверили, что представительство ЕС в Киеве продолжает работать в обычном режиме без введения дополнительных мер безопасности.

Источник: "Европейская правда" ссылаясь на заявление представителя ЕС Петера Стано

Детали: По его словам, национальные власти каждой страны сами принимают решение о работе своих дипломатических учреждений в Украине на основе имеющейся информации.

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Стано также отметил, что представительство ЕС в Киеве продолжает свою работу и не принимает дополнительных мер безопасности.

"Я могу лишь сказать, что со стороны представительства ЕС мы не принимаем никаких дополнительных конкретных мер безопасности, поскольку мы уже работаем в среде, которая является очень рискованной. Мы видим, что Путин продолжает свою агрессию путем масштабных атак по всей Украине, поэтому мы действуем в этих обстоятельствах с тем уровнем готовности, который у нас есть", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Ранее США призвали своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском крупной воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября; посольство в связи с этим будет закрыто.

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Посольство Испании впоследствии тоже объявило о закрытии после получения "конкретной" информации о возможном "крупном" авиаударе по городу в среду, 20 ноября.

Также в среду по соображениям безопасности не будут работатьпосольства Греции и Италии.