В Десантно-штурмовых войсках появилась награда "За штурм"

В Десантно-штурмовых войсках ввели новую награду "За штурм" для десантников, которые два или более раз участвовали в штурмовых действиях по захвату объектов противника.

Источник: сообщение Командования ДШВ

Дословно: "Отличие называется „За штурм", и награждаться им будут исключительно военнослужащие, которые от двух раз и более участвовали в выполнении боевой задачи в составе штурмовых групп в условиях ближнего боя по захвату объектов противника, при этом проявляя личное мужество, решительность и профессионализм".

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Фото: ДШВ

Детали: Награда является отличием командующего ДШВ ВС Украины, а надпись "За штурм" подчеркивает, что награда вручается за личное участие в штурмовых действиях.

"Имеет овальную форму, периметр которого охватывает классический венок из лавровых веток шириной в один лист, символизирующий победу и честь. В центре отличия расположен окопный нож, который пронизывает линию обороны противника и символизирует, что штурмовые действия осуществляются (происходят) в непосредственном столкновении с противником, в ближнем бою, окопе и т.д.".