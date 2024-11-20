Трагедия на Ровенщине: в пожаре погибли трое маленьких детей – спасатели
Среда, 20 ноября 2024, 14:55
В результате пожара в селе Певжа Дубенского района Ровенской области погибли три малолетних ребенка.
Источник: ГСЧС в Facebook
Детали: Спасатели сообщили, что до прибытия сотрудников ГСЧС граждане на собственном транспорте везли на встречу "скорой" четырех мальчиков 2020, 2022 и 2024 годов рождения.
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Встретив авто, медики констатировали смерть одного ребенка, пытались реанимировать других. "К сожалению, двух спасти не удалось. Ребенка 2024 г.р. госпитализировали в больницу", - сообщили в ГСЧС.
Пожар был ликвидирован до прибытия спасательных подразделений. Огонь повредил вещи и мебель в комнате жилого дома. Причины его возникновения устанавливаются.