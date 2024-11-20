Трагедия на Ровенщине: в пожаре погибли трое маленьких детей – спасатели

В результате пожара в селе Певжа Дубенского района Ровенской области погибли три малолетних ребенка.

Источник: ГСЧС в Facebook

Детали: Спасатели сообщили, что до прибытия сотрудников ГСЧС граждане на собственном транспорте везли на встречу "скорой" четырех мальчиков 2020, 2022 и 2024 годов рождения.

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Встретив авто, медики констатировали смерть одного ребенка, пытались реанимировать других. "К сожалению, двух спасти не удалось. Ребенка 2024 г.р. госпитализировали в больницу", - сообщили в ГСЧС.

Пожар был ликвидирован до прибытия спасательных подразделений. Огонь повредил вещи и мебель в комнате жилого дома. Причины его возникновения устанавливаются.