Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия передала Киеву новый пакет военной помощи: что туда вошло

Иванна Костина, Валентина РоманенкоСреда, 20 ноября 2024, 16:05
Германия передала Киеву новый пакет военной помощи: что туда вошло
производство 155-мм снарядов в Германии. фото Getty Images

Федеральное правительство Германии отчиталось о передаче Украине очередной партии военной помощи, в которую вошли боеприпасы для БМП Marder, 47 противоминных транспортных средств с защитой от засад (MRAP), одна РЛС TRML-4D и 4 САУ Panzerhaubitze 2000 с запасными частями.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на немецкое правительство

Детали: Кроме того Германия передала 41 тыс. 155-мм артиллерийских боеприпасов, 7 САУ M109, 20 разведывательных дронов VECTOR с запчастями, 12 разведывательных дронов HORNET XR, 60 разведывательных дронов Golden Eagle, 2 дрона-разведчика VT-4 Rochen, 100 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN и 120 разведывательных дронов SONGBIRD.

Реклама:

Также в пакет вошли бронированная мостоукладочная машина Beaver, 3 системы разминирования WISENT 1 с запчастями, 3 минных плуга, 8 тактических авиадесантных машин Caracal, 20 автомобилей для пограничников и 6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh.

Кроме того, немецкая сторона передала 8 тыс. патронов калибра 40 мм, 74 тыс. патронов для высокоточных винтовок HLR 338, 100 тыс. патронов для стрелкового оружия, 55 тыс. жгутов и 100 тыс. окклюзионных повязок.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Украинское правительство настаивает, что Германия должна принять необходимые решения относительно дальнейших поставок оружия Украине до проведения досрочных парламентских выборов в Бундестаг в следующем году.
  • Напомним, в предыдущем проекте бюджета Германии на 2025 год предусматривается 4 миллиарда евро на помощь Украине – вдвое меньше, чем в 2024-м.
  • В сентябре сообщалось, что немецкое правительство планирует до конца года поставить Украине очередной пакет вооружений на сумму 1,4 млрд евро – несмотря на то, что бюджетные средства на военную поддержку Киева уже в значительной степени исчерпаны.

Германияпомощь Украиневойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина просила оснастить 10 бригад, но партнеры обеспечили только 2,5 – Зеленский

Российских учителей научат прививать "русскую идентичность" детям из Украины – росСМИ

Военного Гнездилова, который публично ушел в "самоволку", оставили под стражей

Генштаб: На фронте состоялось 172 боя, напряженно на трех направлениях

видеоЗеленский назначил боевого командира заместителем Ермака

Графики отключения света на субботу: ограничений будет меньше

Все новости...
Германия
Spiegel сделал очередное расследование о якобы "украинцах, взорвавших Nord Stream"
Зеленский: Германии пора принять решение о дальнобойности
Писториус о повреждении кабелей в Балтийском море: Это могла быть диверсия
Последние новости
05:13
Страны Балтии определили дату отсоединения от российской энергосистемы и синхронизации с ЕС
04:22
ISW: Украина демонстрирует успешное применение дальнобойного оружия по объектам в тылу России
03:29
DeepState: Россияне оккупировали еще 3 населенных пункта в Донецкой области
03:00
Украина просила оснастить 10 бригад, но партнеры обеспечили только 2,5 – Зеленский
02:06
Российских учителей научат прививать "русскую идентичность" детям из Украины – росСМИ
02:02
ФутболМесси: Мысль о возвращении в Барселону всегда в моей голове
01:18
ОбновленоВ связи с техническим сбоем временно останавливался пропуск через границу с Молдовой и Румынией
00:59
F-16 уничтожили семь крылатых ракет, которые угрожали гражданской инфраструктуре Украины – Зеленский
00:15
"АдН" в предвыборной программе призывает прекратить санкции против России и выход из ЕС
23:50
Россияне запустили ударные БпЛА сразу с нескольких направлений
Все новости...
Реклама:
Реклама: