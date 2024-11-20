В ближайшие дни в Украине ожидается снег, гололедица и сильный ветер

Синоптики предупреждают о существенном ухудшении погоды. Ночью и днем 21 ноября в большинстве областей Украины выпадет снег, также на западе, севере и в Винницкой области ожидается гололедица.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали: В четверг в западных областях прогнозируется снег ночью, днем - местами незначительный. Температура ночью составит 0-5° мороза, в Карпатах до -8°, днем около 0°.

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На севере и в центре страны - мокрый снег и дождь, ночью возможны сильные осадки с налипанием мокрого снега. Температура будет держаться в пределах 0-3° тепла. На остальной территории - значительные дожди, в Крыму до +14°. Температура ночью 5-10° тепла, днем 7-18° в зависимости от региона. На западе, севере и в Винницкой области ожидается гололедица. Ветер северо-западный, местами с порывами 17-22 м/с.

В Киеве прогнозируется сильный дождь с мокрым снегом ночью, днем - умеренные осадки, гололедица. Температура 0-2° тепла.

22 ноября утром осадков не предвидится, однако днем большинство регионов страны накроет снег и метели. В Карпатах прогнозируется значительный снег. Температура ночью снизится до -6° на западе и до 0° на юге. Днем - от -3° до +11° в зависимости от региона. Ветер сменится на южный, во многих регионах порывы до 15-20 м/с.

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В Киеве днем ожидается снег и метель. Температура ночью опустится до -5°, днем поднимется до 0°.