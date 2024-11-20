США объявили о предоставлении Украине военной помощи на $275 миллионов

20 ноября министерство обороны США сообщило, что предоставит пакет военной помощи Украине стоимостью 275 млн долларов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Пентагона

Детали: Новый пакет военной помощи США предоставляется по программе президентских полномочий по сокращению запасов оружия (PDA), в рамках которой оружие предоставляется со складов американской армии.

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В пакет вошли боеприпасы для систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, 60-мм и 81-мм минометные мины, беспилотники, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и противотанковые ракеты TOW.

Кроме того, Украина получит стрелковое оружие и боеприпасы, подрывные боеприпасы, средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты и запасные части и вспомогательное оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по вопросам обороны Украины и связанные с ней коалиции сил и средств для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя и для защиты от российской агрессии", – добавили в Пентагоне.

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Ранее также стало известно, что президент США Джо Байден одобрил поставки Украине противопехотных мин, что может помочь укрепить оборону украинских сил от наступления российских оккупационных войск.

Администрация Байдена дополнительно планирует направить в Конгресс запрос о новой помощи для Украины на 2025 финансовый год.