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Раздели догола и расстреляли: россияне казнили пленных ВСУ на Покровском направлении

Валентина РоманенкоСреда, 20 ноября 2024, 18:03
Раздели догола и расстреляли: россияне казнили пленных ВСУ на Покровском направлении
скриншот из материалов прокуратуры

Украинские прокуроры начали расследование очередного военного преступления россиян, которые расстреляли пленных ВСУ на Покровском направлении.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По оперативным данным, 10 ноября враг совершил штурм укрепления Сил обороны в районе села Новодмитровка Покровского района.

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После того, как представители армии РФ взяли в плен двух военных ВСУ, они заставили мужчин раздеться догола. Проведя их под дулами автоматов по лесопосадке, пленных расстреляли.

Кроме того, проверяется факт убийства оккупантами еще трех раненых защитников Украины на указанной позиции.

Дословно: "Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление".

военные преступленияпленныеРосcия
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