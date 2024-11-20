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Галицкие десантники в одном бою на Курщине взяли в плен 26 россиян

Александр ШумилинСреда, 20 ноября 2024, 18:23
Галицкие десантники в одном бою на Курщине взяли в плен 26 россиян
Фото: ДШВ

Десантники из 80-й десантно-штурмовой Галицкой бригады за один бой на Курщине взяли в плен 26 россиян. 

Источник: сообщение 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ

Дословно: "26 пленных россиян за один бой на Курщине. Галицкие десантники продолжают пополнять обменный фонд, беря в плен российских воинов в Курской области.

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Во время одного из неудачных вражеских штурмов десантники 80-ки уничтожили большое количество противника, а те, кто чудом уцелел, решили сдаться, чем спасли свою жизнь".

Детали: На видео российский боец из подразделения "Шторм", в котором служат бывшие заключенные, рассказывает, что ему обещали найти соответствующую специальность в армии, а по факту "9 дней, автомат в зубы, 4 дня в лесу и беги воюй".

Курская область пленные
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