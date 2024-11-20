Оккупанты обстреляли Харьковскую область: пострадали два человека

Российская армия 20 ноября обстреляла населенные пункты на Харьковщине. В результате этого пострадали мужчина и женщина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 20 ноября в 11:40 оккупанты обстреляли с. Купянск-Узловой. 64-летний мирный житель получил ранения. Предварительно, войска РФ били по населенному пункту из РСЗО.

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Около 15:00 враг атаковал беспилотником с. Высокий Харьковского района. Повреждено нежилое здание. Женщина 63 лет получила ранения".

Детали: Также около 15:00 россияне из артиллерии ударили по селу Борщева Харьковского района. Поврежден жилой дом. Без пострадавших.