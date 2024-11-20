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Трамп выбрал кандидата в послы США при НАТО

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоСреда, 20 ноября 2024, 18:33
Трамп выбрал кандидата в послы США при НАТО
Мэтью Уитакер. фото Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп определил своего близкого союзника, юриста республиканцев Мэтью Уитакера кандидатом в послы США при Североатлантическом альянсе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Трампа, обнародованное его переходной командной

Детали: Уитакер исполнял обязанности генерального прокурора США с ноября 2018 года по февраль 2019 года после того, как Трамп уволил своего первого генерального прокурора Джеффа Сешнса.

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СМИ США отмечают, что внешнеполитические взгляды Уитакера почти неизвестны. Он никогда не участвовал в сфере внешней политики или национальной безопасности.

Уитакер обвинял специального советника Джека Смита в использовании "новых юридических теорий" для обвинения Трампа в преступлениях с целью вмешательства в выборы 2024 года.

Как исполняющий обязанности генерального прокурора, Уитакер осуществлял надзор за расследованием специального советника Роберта Мюллера по сговору Трампа с Россией с целью вмешательства в выборы 2016 года.

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В то время критики опасались, что Уитакер вмешается в расследование Мюллера или прекратит его. Однако он позволил Мюллеру беспрепятственно продолжать работу.

"Я полностью уверен в способности Мэтта представлять Соединенные Штаты с силой, честностью и непоколебимой преданностью", – сказал Трамп в своем заявлении в среду.

"Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с ним, поскольку мы продолжаем продвигать МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ, свободу и процветание во всем мире", – добавил он.

Трамп атаковал союзников по НАТО из-за их расходов на оборону. Во время предвыборной кампании он угрожал, что США не придут на помощь союзникам, которые не тратят достаточно средств на вооруженные силы.

Должность представителя в НАТО требует утверждения в Сенате.

Что предшествовало: СМИ сообщили о беспокойстве в США из-за кандидатов Трампа на должность главы Пентагона Пита Гегсета, а также генерального прокурора Мэтта Гейца.

Больше о последних кадровых номинациях Дональда Трампа читайте в материале "ЕвроПравды".

ТрампСШАНАТО
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