Сотрудники посольства Ирландии в Киеве работают из дома на фоне сообщений об угрозе обстрела РФ

В среду 20 ноября работники посольства Ирландии в Украине получили указание работать из дома после сообщений о возможном обстреле со стороны России.

Источник: ирландский министр иностранных дел Михол Мартин, которого цитирует PA Media, "Европейская правда"

Детали: Мартин заявил, что "для предосторожности" сотрудники посольства Ирландии работают из дома, а не в здании посольства в Киеве.

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Прямая речь: "Сейчас продолжаются консультации между различными посольствами по всей Украине, но нет никаких планов по отзыву персонала из посольства. Это очень осторожный шаг, но очевидно, что ситуация обостряется, и мы считаем, что Россия должна прекратить эту войну".

Что предшествовало: США призвали своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском крупной воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября, посольство Соединенных Штатов перешло на дистанционную работу.

Вслед за США из соображений безопасности свои посольства закрыли Испания, Греция и Италия.

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В МИД Украины в связи с этим заявили об "информационном нагнетании" и напомнили, что угрозы обстрелов со стороны государства-агрессора являются ежедневной реальностью для украинцев уже более тысячи дней.