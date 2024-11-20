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НАБУ и СБУ разоблачили схему миллионных злоупотреблений в оборонке: под подозрением – два военных чина

Валентина РоманенкоСреда, 20 ноября 2024, 19:24
НАБУ и СБУ разоблачили схему миллионных злоупотреблений в оборонке: под подозрением – два военных чина
фото СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины и детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили многомиллионную сделку при закупке Силами логистики ВСУ оборонной продукции: подозревают двух должностных лиц командования этой структуры.

Источник: СБУ, НАБУ, САП

Детали: По данным следствия, в течение 2022-2023 годов руководители двух структурных подразделений Центрального управления обеспечения авиации и противовоздушной обороны Вооружения командования Сил логистики ВСУ злоупотребили служебным положением в пользу представителей двух частных обществ, обеспечив их победу в тендерах на закупку авиационных комплектующих.

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При содействии должностных лиц на рассмотрение комиссии подавались ценовые предложения заранее определенного круга участников, что должно было создать видимость конкурентной борьбы. Зато более выгодные коммерческие предложения еще одного участника или умышленно исказили, или же вовсе проигнорировали.

В результате Силы логистики ВСУ заключили невыгодные контракты на закупку авиационных запчастей для украинских боевых самолетов и переплатили за продукцию 27,3 млн грн.

По имеющимся данным, полученную "сверхприбыль" участники сделки вывели в тень через сеть подконтрольных фирм, отмечают в СБУ.

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На основании собранных доказательств обоим должностным лицам сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

 
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