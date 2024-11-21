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Россия пригрозила ударом по Польше, Варшава ответила

Мария Емец, Александр ШумилинЧетверг, 21 ноября 2024, 13:44
Россия пригрозила ударом по Польше, Варшава ответила
Фото: Getty Images

В Министерстве иностранных дел России назвали провокацией открытие в Польше базы противоракетной обороны США и пригрозили потенциальным ударом по ней; Варшава назвала обвинения Москвы неадекватными.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение RMF24

Источник: Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова назвала провокацией размещение на территории Польши базы противоракетной обороны США, заявив, что это вписывается в длительную практику размещения инфраструктуры НАТО ближе к границам России.

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Захарова заявила, что это "увеличивает общий уровень ядерной угрозы" и что Россия рассматривает базу как одну из приоритетных целей и "при необходимости" готова будет нанести по базе удар имеющимися у нее средствами.

Представитель МИД Польши Павел Вронский в ответ подчеркнул, что база имеет оборонительный характер.

"Ее цель – перехватывать баллистические ракеты, в частности от стран, политика которых основывается на постоянных угрозах кому-то, заявлениях, что они куда-то вторгнутся... Если Россия возобновит угрозы, это означает, что в будущем США и НАТО придется усиливать ПВО на всем восточном фланге, чтобы такие угрозы становились нереалистичными для выполнения", – отметил Вронский.

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Он добавил, что угрозы России основываются на некорректных предположениях и заявлениях, что на базе якобы размещено ядерное оружие, "что является абсурдом".

Напомним, базу ПРО США в Редзиково, что в Поморском воеводстве Польши, официально открыли 13 ноября. Это первый постоянный объект американских вооруженных сил на польской территории.

РосcияПольшавойна
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