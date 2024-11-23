На фронте за день произошло более 220 боестолкновений – Генштаб

В субботу на фронте зафиксировано 224 боевых столкновения, наиболее атак враг совершил на Покровском направлении – 55, а также на Кураховском – 47.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Противник нанес 37 авиационных ударов с применением 48 УАБ, более 270 ударов дронами-камикадзе и совершил более двух тысяч обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

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На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Одиннадцать атак в районах Волчанска и Тихого отбили украинские воины, еще две – продолжаются.

На Купянском направлении противник 12 раз пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций вблизи Глушковки, Синьковки, Загрызово, Новоплатоновки, Кондрашовки, Песчаного и Зеленого Гая.

Семнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлении Дружелюбовки, Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Новомихайловки, Чернещины, Копанок, Ямполовки и Тернов. К тому же враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по населенному пункту Твердохлебово.

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На Северском направлении в районе Белогоровки защитники отбили один вражеский штурм.

Нанося по населенному пункту Часов Яр авиационные удары неуправляемыми ракетами на Краматорском направлении, противник совершил три штурма позиций украинских защитников. Активность оккупантов проявлялась в районах Ступочек и Часового Яра, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами.

Нанося авиаудары по Торецку, Нелиповке, Катериновке и Иванополью враг дважды пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении в районе населенного пункта Торецк.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 55 наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Проминь, Лисовка, Крутой Яр, Мирноград, Григорьевка, Миролюбовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Петровка и Пустынка. В общем, 49 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще шесть боестолкновений продолжаются. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны.

По имеющейся в настоящее время информации, за субботу потери агрессора на данном направлении составили 167 человек убитыми и ранеными. Уничтожены два бронетранспортера, одна боевая машина пехоты, две единицы автомобильной техники. Кроме того, были повреждены три боевые машины пехоты противника.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 47 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах Берестков, Дальнего, Романовки, Сонцовки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Катериновки и Антоновки. Противник нанес авиационные удары управляемыми авиабомбами по районам Дачного, Романовки и Улаклов. На данном направлении противник потерял 64 человека убитыми и ранеными. Украинские воины уничтожили один танк, одну единицу мототехники и шесть блиндажей, существенно повреждены две бронированные машины пехоты врага.

На Времовском направлении произошло 25 боестолкновений. Все вражеские штурмы остановлены в районах Большой Новоселки, Новодаровки, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного, Константинопольского и Ровнополья.

Населенные пункты Темировка и Зеленое Поле на Ореховском направлении подверглись бомбардировкам шестью управляемыми авиационными бомбами.

На Приднепровском направлении украинские воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.