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Климатический саммит одобрил финансирование на $300 млрд развивающимся странам

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 24 ноября 2024, 05:56
Климатический саммит одобрил финансирование на $300 млрд развивающимся странам
фото: climate-chance.org

Страны-участницы Климатического саммита ООН COP-29 согласовали новое коллективное соглашение по климатическому финансированию в размере 300 миллиардов долларов в год, эту сумму называют крайне недостаточной.

Источник: CNN

Детали: В публикации отмечается, что во время саммита COP29 в Баку, Азербайджан, в субботу богатые страны обязались предоставлять бедным странам 300 миллиардов долларов ежегодно до 2035 года, чтобы помочь им справиться со все более катастрофическими последствиями климатического кризиса - цифра, которую многие развивающиеся страны критиковали как крайне недостаточную.

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Соглашение было достигнуто после более чем двух недель сложных переговоров и споров.

CNN пишет, что возникали опасения, что переговоры сорвутся, поскольку группы, представлявшие уязвимые малые островные государства и наименее развитые страны, покинули переговоры в субботу.

Но в 2:40 ночи по местному времени в воскресенье, более чем через 30 часов после дедлайна, соглашение было достигнуто между почти 200 странами.

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300 миллиардов долларов пойдут уязвимым, более бедным странам, чтобы помочь им справиться со все более разрушительными экстремальными погодными условиями и перевести свою экономику на экологически чистую энергию.

Обещанная сумма, однако, не дотягивает до 1,3 триллиона долларов, которые, по оценкам экономистов, необходимы для того, чтобы помочь развивающимся странам справиться с климатическим кризисом, и это вызвало бешеную реакцию многих развивающихся стран.

Саммит COP29 значительное внимание уделил финансам - жизненно важному климатическому вопросу, но одному из самых острых в политическом плане.

Богатые страны, которые в подавляющем большинстве несут ответственность за историческое изменение климата, договорились в 2009 году предоставлять развивающимся странам 100 миллиардов долларов в год до 2020 года. Это обязательство, которое уже считалось крайне недостаточным, было выполнено только в 2022 году, на два года позже установленного срока.

Задача в Баку состояла в том, чтобы достичь новой цифры.

Новое соглашение, согласованное в субботу, требует от богатых стран, включая США и европейские государства, предоставлять по 300 миллиардов долларов каждый год до 2035 года, состоящее из государственного и частного финансирования.

Хотя в соглашении также говорится о более широких амбициях по увеличению суммы до 1,3 триллиона долларов, развивающиеся страны хотели бы, чтобы богатые страны взяли на себя гораздо большую долю этой суммы, и чтобы деньги поступали преимущественно в форме грантов, а не кредитов, которые, как они опасаются, еще больше погрузят их в долги.

"Большая семерка" призвала выделить развивающимся странам до выделения 500 миллиардов долларов. Но более богатые страны отвергли более высокие цифры как нереалистичные в нынешних экономических обстоятельствах.

климат
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