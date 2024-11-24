На фронте уже более 120 боестолкновений, в Курской области отражено 12 атак – Генштаб

По состоянию на 16 часов на фронте произошло уже 122 боевых столкновения, в частности в Курской области отражено 12 атак россиян.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает уничтожать свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли 18 ударов, сбросив при этом 21 УАБ на собственную территорию. Силы обороны отбили за сегодня на этом направлении 12 атак оккупационных войск РФ, бои продолжаются".

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Детали: В воскресенье от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, такие как Соляники, Хреновка, Басовка, Журавка, Новенькое, Александрия, Волфино, Ободы и Тимофеевка.

На Харьковском направлении противник дважды атаковал позиции украинских подразделений в районе Тихого и Волчанска, одну атаку защитники отбили, продолжается боестолкновение. Также вражеская авиация нанесла удар по Грановому авиабомбами.

На Купянском направлении российские оккупанты восемь раз атаковали Силы обороны в районах Новомлинска, Колесниковки, Кругляковки, Сенькового и Лозовой.

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На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 19 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Грековка, Новоегоровка, Терны, Ямполовка, Торское и Серебрянка, три боестолкновения – продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отбили четыре атаки российских захватчиков вблизи Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении агрессор совершил шесть попыток продвинуться вперед в районах Дилиевки, Торецка и Щербиновки, одно боевое столкновение продолжается.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 16 попыток потеснить защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Григорьевки, Даченского, Пустынки и Чумацкого. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 12 атак противника, четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 34 раза вблизи населенных пунктов, таких как Берестки, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Романовка, Елизаветовка и Гановка. Двадцать три попытки оккупантов продвинуться вперед уже отбиты, продолжаются бои.

На Времовском направлении продолжаются пять вражеских атак вблизи Трудового, Новоселки и Макаровки. Восемь атак оккупантов на этом направлении украинские защитники уже отбили.

На Приднепровском направлении противник один раз безрезультатно пытался атаковать позиции украинских подразделений.