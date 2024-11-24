Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На фронте уже более 120 боестолкновений, в Курской области отражено 12 атак – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 ноября 2024, 17:27
На фронте уже более 120 боестолкновений, в Курской области отражено 12 атак – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

По состоянию на 16 часов на фронте произошло уже 122 боевых столкновения, в частности в Курской области отражено 12 атак россиян.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает уничтожать свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли 18 ударов, сбросив при этом 21 УАБ на собственную территорию. Силы обороны отбили за сегодня на этом направлении 12 атак оккупационных войск РФ, бои продолжаются".

Реклама:

Детали: В воскресенье от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, такие как Соляники, Хреновка, Басовка, Журавка, Новенькое, Александрия, Волфино, Ободы и Тимофеевка.

На Харьковском направлении противник дважды атаковал позиции украинских подразделений в районе Тихого и Волчанска, одну атаку защитники отбили, продолжается боестолкновение. Также вражеская авиация нанесла удар по Грановому авиабомбами.

На Купянском направлении российские оккупанты восемь раз атаковали Силы обороны в районах Новомлинска, Колесниковки, Кругляковки, Сенькового и Лозовой.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 19 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Грековка, Новоегоровка, Терны, Ямполовка, Торское и Серебрянка, три боестолкновения – продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отбили четыре атаки российских захватчиков вблизи Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении агрессор совершил шесть попыток продвинуться вперед в районах Дилиевки, Торецка и Щербиновки, одно боевое столкновение продолжается.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 16 попыток потеснить защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Григорьевки, Даченского, Пустынки и Чумацкого. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 12 атак противника, четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 34 раза вблизи населенных пунктов, таких как Берестки, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Романовка, Елизаветовка и Гановка. Двадцать три попытки оккупантов продвинуться вперед уже отбиты, продолжаются бои.

На Времовском направлении продолжаются пять вражеских атак вблизи Трудового, Новоселки и Макаровки. Восемь атак оккупантов на этом направлении украинские защитники уже отбили.

На Приднепровском направлении противник один раз безрезультатно пытался атаковать позиции украинских подразделений.

Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ташева, которая отказывалась идти в Раду, объяснила, почему передумала

Подорожают на 40+ гривен: Рада повысила акциз на сигареты

Рада отменила увеличение налогов для ФЛП "задним числом"

В мирном плане Трампа Украине предлагают отказаться от захваченных РФ земель і НАТО – Reuters

Генсек НАТО: Все системы ПВО, которые могут быть предоставлены Украине – будут предоставлены

Экс-заместителя главы Высшего хозсуда Емельянова отправили под арест без залога

Все новости...
Генштаб
На фронте за день произошло более 220 боестолкновений – Генштаб
Reuters: Украина потеряла более 40% контролируемой территории в Курской области
Минус 1400 оккупантов и 20 танков – Генштаб обновил данные о потерях РФ за сутки
Последние новости
15:23
В Балтийском море российский корабль открыл огонь по немецкому вертолету – СМИ
15:15
Куда исчезают е-талоны в сервисных центрах МВД и кто в этом виноват: расследование
15:13
Умеров: В каждой бригаде ВСУ появится новая должность
15:10
Рютте объяснил, какой видит цель большей помощи НАТО Украине
14:50
Возможности Украины по импорту электроэнергии из ЕС выросли
14:49
США планируют передать Украине помощь на всю сумму в $61 млрд до конца срока Байдена
14:48
Intel анонсировала видеокарты второго поколения Arc Battlemage
14:45
Национальный кэшбэк: украинцы купили почти на 10% больше отечественных товаров - исследование
14:40
Рада решила ликвидировать Комиссию по игорному бизнесу
14:37
Ученые нашли способ, как продлить жизнь на 5 лет – исследование
Все новости...
Реклама:
Реклама: