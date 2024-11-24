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The Economist: Возле Запорожья строят фортификации в ожидании наступления РФ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 ноября 2024, 21:33
The Economist: Возле Запорожья строят фортификации в ожидании наступления РФ
ситуация возле Запорожья, скриншот deepstatemap

Возле Запорожья тщательно строят фортификации на случай наступления российских войск, однако некоторые украинские командиры считают, что РФ пока не готова к масштабной атаке на этом направлении.

Источник: The Economist

Дословно: "Украинская разведка считает, что Россия готовится к смелому штурму города Запорожье, что в 30 км от фронта. Когда именно – никто не знает, но это имеет определенный смысл. Как один из трех центров тяжелой промышленности, оставшихся в стране, областной центр остается критически важным для выживания Украины как функционирующего государства".

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Детали: В материале говорится, что новые укрепления строятся кольцами, расходящимися от областного центра.

"Работа ведется тщательно – минные поля, инженерные заграждения, сооружения из бетона и железа – в отличие от более хаотичной картины в соседней Донецкой области, где до сих пор идут ожесточенные бои", – пишет издание.

Вместе с тем, отмечается, что не все украинские военные считают нападение на Запорожье неизбежным.

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Полковник Алексей Хильченко, командир 3-й бригады оперативного назначения НГУ "Спартан", недавно развернутой в Запорожье, отмечает, что Россия занята в другом месте. По его словам, россияне планировали отправить две дивизии (20-30 тысяч военных) для начального штурма, но половина из них была переброшена в Курскую область РФ.

"Лемберг", командир батальона 118-й бригады, держащей оборону на юго-западе Запорожской области, соглашается с этим мнением.

"Они (россияне – ред.) еще не готовы наступать, но когда будут готовы, первый удар будет самым тяжелым", – считает он.

The Economist пишет также, что проблемы Украины на фронте усугубляются, главным образом, из-за кадровых вопросов. Отмечается, что в армии давно не хватает желающих служить, а мобилизационная кампания провалилась, набрав едва ли две трети от запланированного объема.

"Высокопоставленный украинский чиновник говорит, что он обеспокоен тем, что ситуация может стать необратимой к весне", – говорится в материале.

Издание пишет, что еще большей проблемой является качество новобранцев. В частности, большое их количество старше 45 лет и имеют проблемы со здоровьем.

Запорожьевойна
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