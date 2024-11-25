Враг атаковал 12 громад Сумщины, в области за сутки – около 200 взрывов
В течение прошлого дня россияне совершили 73 обстрела приграничья Сумской области, в результате чего повреждены и уничтожены дома.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "Зафиксировано 190 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Коровинская, Буринская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Свесская громады".
Детали: По Хотинской громаде осуществлен танковый обстрел, артиллерийские обстрелы, атаки FPV-дронами, пуски КАБов - всего 38 взрывов.
В Коровинской громаде зафиксирован ракетный обстрел. В результате попадания повреждены два дома.
По Краснопольской громаде враг бил из артиллерии, минометов, FPV-дронами, БпЛА "Ланцет", сбросил ВОГ с БПЛА. В общем - 28 взрывов.
По Белопольской общине россияне ударили из минометов, артиллерии, FPV-дронами, БпЛА "Ланцет" и сбросили ВОГ с БПЛА - 37 взрывов.
По Миропольской общине враг бил из артиллерии, FPV-дроном, БпЛА "Ланцет", тоже сбросил ВОГ с БПЛА, 32 взрыва.
Великописаревскую общину россияне атаковали FPV-дронами, осуществили ракетные обстрелы НАР. Попадание произошло в частный жилой дом, который в результате последующего пожара полностью уничтожен.
На Свескую громаду произошла атака FPV-дронами, 3 взрыва.
Середино-Будскую общину враг атаковал FPV-дроном, 1 взрыв.
По Юнаковской общине россияне ударили из артиллерии и КАБами, 25 взрывов.
В Есманьской громаде зафиксирована атака FPV-дрона, 1 взрыв.
На территорию Шалигинской общины враг сбросил 5 мин.
Буринскую общину россияне атаковали "Шахедом", в результате чего повреждены 3 дома (выбиты окна, разрушены крыши).