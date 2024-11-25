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Сырский поручил создать центры рекрутинга в воинских частях

Ирина БалачукПонедельник, 25 ноября 2024, 11:07
Сырский поручил создать центры рекрутинга в воинских частях
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга в боевых воинских частях.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "Главнокомандующий ВСУ определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга. Соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях".

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Детали: Сообщается, что такое нововведение позволит командирам "улучшить организацию и сопровождение мероприятий вербовки добровольцев".

Генштаб напоминает, что по инициативе Сырского 1 октября 2024 года внесли изменения в постановление правительства от 16 мая 2024 года № 560 и разрешили командирам призывать добровольцев непосредственно в воинские части без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Сейчас в ВСУ функционируют центры рекрутинга в Сухопутных войсках, Военно-Морских Силах, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороне. 

рекрутингВооруженные силы
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