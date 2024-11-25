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Россияне меняют тактику атаки дронами: 25 ноября ПВО уничтожила 71 беспилотник

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 ноября 2024, 11:34
Россияне меняют тактику атаки дронами: 25 ноября ПВО уничтожила 71 беспилотник
иллюстрация Воздушных сил

Российские оккупационные войска продолжают атаковать Украину дронами: 25 ноября Силы обороны уничтожили 71 беспилотник из 145, запущенных врагом, 71 БпЛА - локационно потерян.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно: "В ночь на 25 ноября 2024 года (с 18.30 24 ноября) оккупанты атакуют Украину ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Крыма.

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Всего за указанный период радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145 вражеских БпЛА.

По состоянию на 11.00 противовоздушной обороной сбит 71 вражеский беспилотник в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

71 БпЛА - локационно потерян, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси".

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Детали: Кроме того, указано, что в течение дня за прошедшие сутки 24 ноября с 10.00 по 17.30 враг нанес повторный удар беспилотниками различных типов, управляемыми авиабомбами и управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

Воздушные силы предупреждают, что поскольку противник постоянно меняет тактику применения ударных беспилотников, формат подачи информации о результатах боевой работы ПВО может меняться.

Ранее атаки "Шахедов" осуществлялись только в ночное время - в темное время суток. Сейчас противник применяет ударные БпЛА и в течение дня.

ШахедбеспилотникивойнаВоздушные силы ВСУ
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