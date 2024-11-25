Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сийярто заявил, что Венгрия не пострадает без транзита газа через Украину, потому что есть "Турецкий поток"

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПонедельник, 25 ноября 2024, 11:36

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна "не пострадает" от прекращения транзита газа через Украину благодаря газопроводу "Турецкий поток".

Источник: Сийярто на Стамбульском энергетическом форуме, Haberler, "Европейская правда"

Детали: Как заявил Сийярто, Венгрия "не пострадает" от прекращения транзита газа через Украину благодаря газопроводу "Турецкий поток". Он акцентировал, что поиск альтернативных маршрутов не ведется.

Реклама:

"Благодаря "Турецкому потоку" нам это не нужно", – подчеркнул он.

Он заявил, что "прекращение транзита через Украину не имеет на Венгрию никакого влияния".

"Потому что несколько лет назад мы строили "Турецкий поток" вместе с Турцией, Болгарией, Сербией и Россией. Сейчас Венгрия поставляет природный газ через "Турецкий поток", – отметил Сийярто.

РЕКЛАМА:

По его словам, Венгрия ежедневно импортирует более 20 млн кубометров газа, что является новым рекордом. В этом году по "Турецкому потоку" в Венгрию поступило более 6,6 млрд кубометров природного газа, что больше, чем за весь прошлый год.

"Поэтому благодаря этой инвестиции, которую мы сделали несколько лет назад, прерывание транзита газа через Украину не имеет для нас никакого значения", – подытожил он.

Напомним, некоторые страны Евросоюза до сих пор сохраняют значительный уровень зависимости от российского газа и нефти, которые получают через трубопроводы. Это в частности Венгрия, Австрия и Словакия.

В 2024 году истекает срок действия соглашения Украины с российским "Газпромом" о транзите, украинское правительство подтвердило, что не собирается возобновлять его.

В то же время Венгрия планирует увеличить поставки российского газа, который поступает туда через "Турецкий поток".

ВенгриягазРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ОП сообщили, сколько советников есть у Ермака, но умолчали об их зарплате

Украина получит от Нидерландов дополнительные €22 млн на ПВО и киберустойчивость

ISW: Путин заявляет о росте экономики, но цифры свидетельствуют о проблемах

Герасимов звонил главе армии США Брауну после удара "Орешником" – СМИ

Украинская делегация во главе с Ермаком провела встречу с советниками Трампа – Reuters

видеоDeepState: Бойцы 48 ОШБ вытеснили врага из села Новый Комар в Донецкой области

Все новости...
Венгрия
Сийярто разгневался из-за санкций США против "Газпромбанка"
Венгрия решила развернуть ПВО на востоке страны после разрешения Украине бить вглубь РФ западным оружием
Сийярто в ответ на разрешение США бить вглубь России начал пугать глобальной войной
Последние новости
10:02
В Украине существенно вырос спрос на дизельные авто: популярные модели ноября
10:01
США предупредили Румынию о последствиях отказа от прозападного курса
09:43
В ОП сообщили, сколько советников есть у Ермака, но умолчали об их зарплате
09:20
Цена за Bitcoin впервые превысила 100 тысяч долларов
09:16
Блинкен не исключил дополнительных санкций против Грузии
09:02
Силы обороны сбили 30 из 44 запущенных Россией дронов
08:59
Запугивание, похищение родственников, пытки. Как россияне преследуют и держат в плену украинских журналистов
08:56
киберспортNAVI с победы стартовали в стадии легенд Perfect World Shanghai Major 2024
08:53
Украина получит от Нидерландов дополнительные €22 млн на ПВО и киберустойчивость
08:44
На фронте враг атаковал почти 170 раз, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях
Все новости...
Реклама:
Реклама: