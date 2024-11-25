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СМИ: Трамп вероятно уволит трансгендерных людей из армии в первый день своего срока

Татьяна ОлейникПонедельник, 25 ноября 2024, 11:53
СМИ: Трамп вероятно уволит трансгендерных людей из армии в первый день своего срока
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Издание The Independent пишет, что Дональд Трамп подпишет указ, которым уволит трансгендерных военнослужащих из армии, в первый же день своего пребывания в должности.

Источник: The Independent

Детали: По данным изданием, Трамп готовится издать такой указ сразу после своей инаугурации 20 января.

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Им он фактически запретит трансгендерным людям служить в армии, а затем уволит по медицинским показаниям.

Газета напоминает, что во время первого президентского срока Трамп уже запрещал нанимать на службу транслюдей, однако тогда его решение предусматривало, что трансгендерные люди, которые уже служат, сохранят свои должности в вооруженных силах. Джо Байден отменил это решение.

Всего в американской армии служат 15 тысяч трансгендерных людей; некоторые из них – высокопоставленные офицеры.

ТрампСША
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