СМИ и общественные организации призывают расширить доступ журналистов к Раде

Профильные общественные организации и украинские медиа призвали усовершенствовать доступ журналистов к деятельности Верховной Рады Украины.

Источник: движение "ЧЕСНО"

Детали: Журналисты отмечают, несмотря на то, что в 2024 году части представителей СМИ восстановили частичный доступ в здание парламента, медиа и в дальнейшем ограничены в доступе в кулуары ВРУ и в ложи прессы, зато работают только в пресс-центре.

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Дословно: "Отсутствие журналистов в стенах Верховной Рады и онлайн-трансляций заседаний не только ухудшает доступ к информации, но и влияет на эффективность работы парламентариев. Ранее журналисты играли одну из ключевых ролей в повышении прозрачности принятия решений и предотвращении коррупционных рисков. Ограничение доступа журналистов в парламент и народных депутатов значительно ослабило связь между парламентом и общественностью, что создает риски снижения доверия к демократическим институтам".

Медийщики также приводят опрос, который проводился социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Согласно ему, более 50% граждан Украины считают, что открытость парламента зависит от присутствия журналистов в кулуарах или ложах для прессы, что опережает даже онлайн-трансляции заседаний.

ГРАФИКА - ДВИЖЕНИЕ "ЧЕСТНО"

Среди рекомендаций журналистов:

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расширить доступ журналистов к заседаниям парламента и комитетов;

усовершенствовать процедуры аккредитации с прозрачными критериями;

обеспечить равные условия доступа для всех медиа, включая региональные и независимые издания.

Рекомендации пришлют депутатам, работающим в профильных комитетах, и представителям руководства парламента.

Такие требования поддерживают: