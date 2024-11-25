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СМИ и общественные организации призывают расширить доступ журналистов к Раде

Татьяна ОлейникПонедельник, 25 ноября 2024, 12:51
СМИ и общественные организации призывают расширить доступ журналистов к Раде
Ajnj - Eugen Kotenko via Getty Images

Профильные общественные организации и украинские медиа призвали усовершенствовать доступ журналистов к деятельности Верховной Рады Украины.

Источник: движение "ЧЕСНО"

Детали: Журналисты отмечают, несмотря на то, что в 2024 году части представителей СМИ восстановили частичный доступ в здание парламента, медиа и в дальнейшем ограничены в доступе в кулуары ВРУ и в ложи прессы, зато работают только в пресс-центре.

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Дословно: "Отсутствие журналистов в стенах Верховной Рады и онлайн-трансляций заседаний не только ухудшает доступ к информации, но и влияет на эффективность работы парламентариев. Ранее журналисты играли одну из ключевых ролей в повышении прозрачности принятия решений и предотвращении коррупционных рисков. Ограничение доступа журналистов в парламент и народных депутатов значительно ослабило связь между парламентом и общественностью, что создает риски снижения доверия к демократическим институтам".

Медийщики также приводят опрос, который проводился социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Согласно ему, более 50% граждан Украины считают, что открытость парламента зависит от присутствия журналистов в кулуарах или ложах для прессы, что опережает даже онлайн-трансляции заседаний.

 
ГРАФИКА - ДВИЖЕНИЕ "ЧЕСТНО"

Среди рекомендаций журналистов:

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  • расширить доступ журналистов к заседаниям парламента и комитетов;
  • усовершенствовать процедуры аккредитации с прозрачными критериями;
  • обеспечить равные условия доступа для всех медиа, включая региональные и независимые издания.

Рекомендации пришлют депутатам, работающим в профильных комитетах, и представителям руководства парламента.

Такие требования поддерживают:

  • Движение "ЧЕСНО"
  • Bihus.info
  • Украинская правда
  • Институт массовой информации
  • "Детектор медиа"
  • ОО "Центр противодействия коррупции"
  • ОО "Центр совместных действий"
  • "Вокс Украина"
  • "Главком"
  • Антикоррупционный центр "Межа"

Верховная РадаСМИ
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