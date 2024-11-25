В Киеве закрывали метро "Вокзальная" из-за подозрительного пакета

Столичную станцию метро "Вокзальная" закрывали более чем на час из-за подозрительного пакета.

Источник: КГГА в Telegram

Дословно КГГА: "На станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительный пакет. Из соображений безопасности станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют без остановки мимо станции "Вокзальная"".

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Детали: На место происшествия вызвали взрывотехническую группу.

Оставленный на автоматах предмет ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ПОЛИЦИЕЙ

ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ПОЛИЦИЕЙ

Дополнено: Позже в полиции сообщили "Украинской правде", что специалисты обследовали оставленный в метро предмет. Он оказался пустой коробкой из-под игрушки.

ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ПОЛИЦИЕЙ

Взрывоопасных предметов не обнаружили.

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ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ПОЛИЦИЕЙ

В 13:56 пресс-служба метро сообщила, что станция "Вокзальная" уже работает на вход и выход, поезда курсируют в обычном режиме.