В Киеве закрывали метро "Вокзальная" из-за подозрительного пакета
Понедельник, 25 ноября 2024, 13:57
Столичную станцию метро "Вокзальная" закрывали более чем на час из-за подозрительного пакета.
Источник: КГГА в Telegram
Дословно КГГА: "На станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительный пакет. Из соображений безопасности станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют без остановки мимо станции "Вокзальная"".
Реклама:
Детали: На место происшествия вызвали взрывотехническую группу.
Дополнено: Позже в полиции сообщили "Украинской правде", что специалисты обследовали оставленный в метро предмет. Он оказался пустой коробкой из-под игрушки.
Взрывоопасных предметов не обнаружили.
РЕКЛАМА:
В 13:56 пресс-служба метро сообщила, что станция "Вокзальная" уже работает на вход и выход, поезда курсируют в обычном режиме.