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В Киеве закрывали метро "Вокзальная" из-за подозрительного пакета

Ирина Балачук, Валентина РоманенкоПонедельник, 25 ноября 2024, 13:57
В Киеве закрывали метро Вокзальная из-за подозрительного пакета
Станция метро "Вокзальная". Фото с сайта КГГА

Столичную станцию метро "Вокзальная" закрывали более чем на час из-за подозрительного пакета.

Источник: КГГА в Telegram

Дословно КГГА: "На станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительный пакет. Из соображений безопасности станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют без остановки мимо станции "Вокзальная"".

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Детали: На место происшествия вызвали взрывотехническую группу.  

 
Оставленный на автоматах предмет
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ПОЛИЦИЕЙ
 
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ПОЛИЦИЕЙ

Дополнено: Позже в полиции сообщили "Украинской правде", что специалисты обследовали оставленный в метро предмет. Он оказался пустой коробкой из-под игрушки.

 
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ПОЛИЦИЕЙ

Взрывоопасных предметов не обнаружили.

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ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ПОЛИЦИЕЙ

В 13:56 пресс-служба метро сообщила, что станция "Вокзальная" уже работает на вход и выход, поезда курсируют в обычном режиме.

Киевметро
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