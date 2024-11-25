Россияне ударили дроном по Никополю: ранили 2 человек
Понедельник, 25 ноября 2024, 13:16
Два человека получили ранения в результате российского удара беспилотником по городу Никополь днем 25 ноября.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Два человека пострадали в Никополе из-за удара дроном-камикадзе. 48-летняя женщина и 54-летний мужчина в больнице. Их состояние средней тяжести".
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Детали: Также в результате удара повреждены АЗС и легковой автомобиль.