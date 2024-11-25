Россияне ударили дроном по Никополю: ранили 2 человек

Два человека получили ранения в результате российского удара беспилотником по городу Никополь днем 25 ноября.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Два человека пострадали в Никополе из-за удара дроном-камикадзе. 48-летняя женщина и 54-летний мужчина в больнице. Их состояние средней тяжести".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: Также в результате удара повреждены АЗС и легковой автомобиль.