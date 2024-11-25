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Россияне атаковали дроном пункт раздачи гуманитарки на Николаевщине: ранены 5 человек

Татьяна ОлейникПонедельник, 25 ноября 2024, 13:30
Россияне атаковали дроном пункт раздачи гуманитарки на Николаевщине: ранены 5 человек
Иллюстративное фото - Getty Images

Российская армия 25 ноября атаковала FPV-дроном пункт раздачи гуманитарной помощи в Николаевской области, ранения получили 5 человек.

Источник: председатель Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь: "Россияне атаковали FPV-дроном населенный пункт Солончаки Куцурубской громады. Специально во время раздачи гуманитарной помощи направили дрон на людей. Ранения получили пять человек – это как представители гуманитарной миссии, так и местные жители".

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Детали: По данным Кима, всех раненых доставили в больницу. Двое мужчин и женщина в состоянии средней тяжести, двое мужчин – в тяжелом состоянии.

войнаНиколаевская область
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