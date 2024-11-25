Ультраправые в Австрии победили на земельных выборах в Штирии

Ультраправая Австрийская партия свободы впервые стала победителем земельных выборов в Штирии – уже второй земле страны.

Источник: "Европейская правда", Kurier

Детали: По итогам земельных выборов, прошедших 24 ноября, Австрийская партия свободы оказалась на первом месте с более чем 34% голосов.

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На второй строчке оказалась Австрийская народная партия с 26,8%. Результат социал-демократов (SPÖ) с 21,4% называют рекордным провалом. Кроме них, в земельный парламент проходят "Зеленые" с 6,2% голосов, либералы Neos с 5,9% и коммунисты, за которых проголосовали 4,4%.

Это второй случай победы ультраправых на земельных выборах – после голосования в Каринтии.

Для большинства и формирования регионального правительства Австрийская партия свободы должна будет заручиться поддержкой других политсил.

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Результат земельных выборов повлияет на распределение мандатов в верхней палате парламента Австрии, Федеральном совете, где Штирия имеет девять представителей. Ультраправые получают два места, тогда как "Зеленые" и Австрийская народная партия теряют по одному. В итоге Австрийская народная партия остается крупнейшей фракцией с 24 мандатами, социал-демократы имеют 18 мест, ультраправые – 13, "Зеленые" – 4, либералы – одно.

Напомним:

В сентябре Австрийская партия свободы впервые в истории страны стала победительницей общенациональных выборов, получив около 29% голосов. Однако политсиле с ее противоречивой репутацией не удалось договориться о формировании коалиции с другими партиями.

Австрийский президент Александер ван дер Беллен поручил сформировать правительство лидеру Австрийской народной партии, действующему канцлеру Карлу Нехаммеру.

Больше об австрийских выборах – в статье: Почему триумф ультраправых в Австрии пока не стал катастрофой для Украины.