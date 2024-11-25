Третья штурмовая выбила россиян из села на Харьковщине и взяла пленных из 1-й танковой армии РФ

Третья штурмовая бригада отбила у российских оккупантов поселок Копанки Харьковской области и взяла в плен российских вояк.

Источник: пресс-служба 3 ОШБр в Telegram

Детали: Отмечается, что кроме успешной операции по зачистке от вражеских сил поселка Копанки, бойцам бригады удалось захватить там новую партию пленных оккупантов.

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Это представители 1-й танковой армии РФ. Некоторые оккупанты под следствием в России, часть - уже осуждены.

На видео - часть "воспитательной работы" с изучением лозунга "Слава Украине - Героям слава!".

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Дословно 3 ОШБр: "По состоянию на сейчас Копанки под контролем Вооруженных сил Украины - и это заслуга подразделения "Karakurt Colony" нашего 2-го мехбата!".