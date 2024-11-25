Le Monde: В Европе вернулись к разговорам об отправке войск в Украину

После победы Дональда Трампа в выборах в США в Европе возобновились обсуждения об отправке западных войск и частных оборонных компаний в Украину.

Источник: стало известно Le Monde из источников, сообщает "Европейская правда"

Детали: Дебаты являются осторожными и засекреченными, но, по информации газеты, вопрос о введении сухопутных войск в Украину снова стоит на повестке дня европейских лидеров.

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Хотя французский президент Эмманюэль Макрон вызвал сильную оппозицию, сформулировав эту гипотезу в феврале, похоже, что с возвращением Дональда Трампа к власти в Соединенных Штатах этот вопрос снова обсуждается.

Так, по сообщению Le Monde, эта тема поднималась 11 ноября во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера во Францию. В частности, отмечается, что Лондон и Париж не исключают того, чтобы возглавить коалицию в отношении Украины.

"Между Соединенным Королевством и Францией ведутся переговоры по оборонному сотрудничеству, в частности, с целью создания жесткого ядра союзников в Европе, сосредоточенного на Украине и европейской безопасности в более широком смысле", – сообщил Le Monde британский военный источник.

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В субботу, 23 ноября, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью BBC также подтвердил безусловную поддержку Франции Украине.

На вопрос, может ли поддержка Украины со стороны Франции дойти до отправки сухопутных войск, он ответил: "Мы не исключаем ни одного варианта".

"Мы будем поддерживать Украину настолько интенсивно и так долго, насколько это будет необходимо. Почему? Потому что на кону стоит наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза приближается на один квадратный километр к Европе", – добавил он.

Однако, по словам Эли Тененбаума, исследователя Французского института международных отношений, в интервью Le Monde, отправка сухопутных войск была бы технически возможной в случае прекращения огня: солдаты, отправленные Европой, были бы направлены для обеспечения безопасности в этом районе.

Напомним, глава Военного комитета НАТО, голландец Роб Бауэр говорил, что если бы западных лидеров не сковывал в решениях риск применения Россией ядерного оружия, они пошли бы и на привлечение своих войск, чтобы помочь Украине в войне.