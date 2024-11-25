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В Раде предлагают уменьшить предельный возраст пребывания в армии с 60 до 55 лет

Алена МазуренкоПонедельник, 25 ноября 2024, 15:12
В Раде предлагают уменьшить предельный возраст пребывания в армии с 60 до 55 лет
иллюстрационное фото Генштаб

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об уменьшении предельного возраста пребывания на военной службе и в запасе с 60 до 55 лет.

Источник: законопроект №12222, нардеп Алексей Гончаренко в соцсетях

Дословно Гончаренко: "Предлагаю уменьшить предельный возраст пребывания на военной службе и в запасе с 60 до 55 лет. Соответствующий законопроект №12222 уже подал в Верховную Раду".

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Детали: Нардеп объясняет, что большинство мужчин в возрасте 55-60 лет имеют худшее состояние здоровья, часто признаются "ограниченно годными" и физически не способны выполнять все боевые задачи.

Также военные, которые служат с 2022 года, особенно те, кто получил ранения или достиг возраста 50+, нуждаются в ротации или демобилизации.

По его словам, командиры отмечают, что "армия стареет", и старшие военнослужащие не всегда могут эффективно выполнять определенные боевые задачи. В то же время, те, кто хочет продолжить службу, смогут это сделать по собственному желанию.

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Гончаренко добавил, что инициативу поддерживают украинцы, ведь петиция о снижении предельного возраста мобилизации до 55 лет набрала 25 тысяч голосов.

Среди инициаторов законопроекта также Владимир Арьев, Юлия Тимошенко, Яна Зинкевич.

Верховная Радамобилизация
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