Меркель: РФ напала бы на Украину раньше, если бы та начала движение в НАТО в 2008
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что если бы Украина начала движение в НАТО в 2008 году, Россия развязала бы войну против нее раньше.
Источник: Меркель в интервью BBC накануне выхода своих мемуаров в свет, пишет "Европейская правда"
Детали: В интервью Меркель решительно защищала свои решения во время пребывания в должности. Она считает, что война в Украине, вероятно, началась бы не только раньше, но и была бы даже хуже, чем сейчас.
"Мы бы увидели военный конфликт еще раньше. Мне было абсолютно понятно, что президент Путин не стоял бы в стороне и не наблюдал бы за тем, как Украина вступает в НАТО. И тогда Украина как страна, безусловно, не была бы такой подготовленной, как в феврале 2022 года", – заявила Меркель.
Она также выразила обеспокоенность по поводу новых угроз Владимира Путина применить ядерное оружие.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить использование ядерного оружия", – сказала бывший канцлер Германии.
"К счастью, Китай также говорил об этом некоторое время назад. Мы не должны быть парализованы страхом, но мы также должны признать, что Россия является крупнейшей или, наряду с США, одной из двух крупнейших ядерных держав в мире", – добавила Меркель.
В недавнем интервью Spiegel Меркель заявила, что Путин в начале своего президентства не намеревался напасть на Украину, а его план обозначился с годами, в том числе учитывая поведение Запада.
Она также возмутилась, что ее делают "козлом отпущения" за войну в Украине.
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