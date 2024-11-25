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Меркель: РФ напала бы на Украину раньше, если бы та начала движение в НАТО в 2008

Кристина Бондарева, Евгений КизиловПонедельник, 25 ноября 2024, 15:13
Меркель: РФ напала бы на Украину раньше, если бы та начала движение в НАТО в 2008
ангела меркель. фото: Getty Images

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что если бы Украина начала движение в НАТО в 2008 году, Россия развязала бы войну против нее раньше.

Источник: Меркель в интервью BBC накануне выхода своих мемуаров в свет, пишет "Европейская правда"

Детали: В интервью Меркель решительно защищала свои решения во время пребывания в должности. Она считает, что война в Украине, вероятно, началась бы не только раньше, но и была бы даже хуже, чем сейчас.

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"Мы бы увидели военный конфликт еще раньше. Мне было абсолютно понятно, что президент Путин не стоял бы в стороне и не наблюдал бы за тем, как Украина вступает в НАТО. И тогда Украина как страна, безусловно, не была бы такой подготовленной, как в феврале 2022 года", – заявила Меркель.

Она также выразила обеспокоенность по поводу новых угроз Владимира Путина применить ядерное оружие.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить использование ядерного оружия", – сказала бывший канцлер Германии.

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"К счастью, Китай также говорил об этом некоторое время назад. Мы не должны быть парализованы страхом, но мы также должны признать, что Россия является крупнейшей или, наряду с США, одной из двух крупнейших ядерных держав в мире", – добавила Меркель.

В недавнем интервью Spiegel Меркель заявила, что Путин в начале своего президентства не намеревался напасть на Украину, а его план обозначился с годами, в том числе учитывая поведение Запада.

Она также возмутилась, что ее делают "козлом отпущения" за войну в Украине.

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МеркельГерманиявойнаУкраина
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