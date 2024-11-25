Пограничники "выловили" трех мужчин из ледяной Тисы

Двух закарпатцев и волынянина, которые пытались незаконно попасть в Венгрию, спасли на Закарпатье.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Происшествие имело место вечером 24 ноября.

Реклама:

Мужчины воспользовались услугами дельцов, которые пообещали помочь пересечь границу по суше, но после уплаты за "услугу" сообщили, что все же придется лезть в воду. Переправщики, традиционно пренебрегая жизнью своих клиентов, с наступлением темноты направили их в Тису, наврав, что воды там по колено, сама река не широкая, а потому они с легкостью перейдут ее и даже не успеют замерзнуть, отмечают в ГПСУ.

Никаких плавсредств или спасательных жилетов мужчинам не предлагали. Раздевшись и слегка подкатив штаны, "водолазы" двинулись в неизвестный для них водоем. Уже через несколько минут всех троих смыло мощное течение и понесло в неизвестном направлении.

РЕКЛАМА:

Мужчин спасло лишь то, что в воде находилось смытое дерево, за которое они смогли ухватиться и выбраться на отмель посередине реки. Далее они позвонили спасателям и сообщили, что нуждаются в помощи.

К поискам правонарушителей были привлечены военнослужащие отделов пограничной службы "Вилок" и "Дьяково" Мукачевского пограничного отряда. "Островитян" обнаружили с помощью беспилотника.

Благодаря совместным усилиям пограничников отдела "Вилок", сотрудников отделения государственного пожарно-спасательного поста поселка Вилок и горного поисково-спасательного отделения города Иршава пострадавших спасли и вытащили на берег.

Всех троих доставили в пограничное подразделение, где военнослужащие напоили их горячим чаем и предоставили возможность согреться, высушить одежду и обувь.

За попытку нарушения государственной границы в отношении мужчин составили протоколы об административных правонарушениях.

Дословно ГПСУ: "Сообщаем, что уровень воды в реке Тиса, по которой проходит граница с Венгрией и Румынией сейчас значительно поднялся. Температура воды очень низкая, что вызывает судороги в мышцах тех, кто пытается погрузиться в реку. При таких условиях тело человека становится неуправляемым, что может привести к гибели. Еще раз предостерегаем от попыток переплывать Тису".