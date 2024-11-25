Сухопутные войска РФ сейчас больше, чем 2 года назад – топ-генерал НАТО

Сухопутные войска России сейчас больше, чем на момент полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года, но их качество с тех пор снизилось.

Источник: председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: "Качество этих сил снизилось", – сказал Бауэр, указывая на состояние оснащения сил и уровень подготовки российских солдат.

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"Сейчас россияне не представляют такой угрозы, как в феврале 2022 года, поэтому у нас есть немного времени, чтобы подготовиться", – сказал он, добавив, что это означает увеличение инвестиций в оборонную промышленность.

Он также призвал бизнес быть готовым к сценарию военного времени и соответственно скорректировать свои производственные и дистрибьюторские линии, чтобы быть менее уязвимыми к шантажу со стороны таких стран, как Россия и Китай.

"Если мы сможем гарантировать, что все важнейшие услуги и товары могут быть доставлены, несмотря ни на что, то это будет ключевой частью нашего сдерживания", – заявил Бауэр.

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Стоит отметить, что командующий силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи считает, что независимо от исхода войны в Украине, российская армия после нее станет сильнее, чем есть сегодня.

"Российские вооруженные силы учатся, они совершенствуются, они применяют опыт войны", – сказал Каволи.

Он призвал НАТО быстро подготовиться к этой угрозе, ведь Россия будет противником с серьезным военным потенциалом и "четкими намерениями".

Напомним, руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль считает, что Россия будет способна атаковать территорию НАТО в течение ближайших шести лет.