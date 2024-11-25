Подсчет голосов после первого тура выборов президента Румынии принес неожиданный результат
В Румынии посчитали 100% голосов после первого тура президентских выборов: стали известны кандидаты, которые сойдутся в поединке во втором туре.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты румынской ЦИК
Детали: На первом месте с 22,94% поддержки неожиданно лидировал независимый кандидат - ультраправый пророссийский политик Келин Джорджеску, который не представляет ни одну партию и не имеет собственной. Никакие соцопросы накануне выборов не прогнозировали ему выхода во второй тур, поэтому его победа стала сенсацией.
На втором месте после напряженного противостояния оказалась представительница оппозиционного Союза спасения Румынии, проевропейская и проукраинская кандидатка Елена Ласкони с 19,18% голосов избирателей.
Ласкони всего на 2742 голоса опередила "бронзового" призера гонки, действующего премьер-министра Марчела Чолаку.
Чолаку, который из-за провального результата подал в отставку с поста лидера своей Социал-демократической партии, уже заявил, что не будет оспаривать результат голосования даже несмотря на такое незначительное отставание от своей оппонентки.
Джорджеску является одним из самых категоричных пропагандистов антизападных идей в Румынии. Он утверждал, что ЕС и НАТО не представляют должным образом румынские интересы, и заявлял, что войной России в Украине манипулируют американские военные компании.
Ласкони известна тем, что критиковала действующее правительство Румынии за бездействие в отношении российских дронов, которые время от времени падают на румынской территории, и не исключала запрета въезда в Румынию для венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Учитывая то, что во второй тур выходят Джорджеску и Ласкони, выборы превращаются в геополитическое противостояние – противница пророссийского кандидата могла бы консолидировать всех прозападных избирателей Румынии и одержать победу.
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