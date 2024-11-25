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Подсчет голосов после первого тура выборов президента Румынии принес неожиданный результат

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоПонедельник, 25 ноября 2024, 17:23
Подсчет голосов после первого тура выборов президента Румынии принес неожиданный результат
Келин Джорджеску. фото Grtty Images

В Румынии посчитали 100% голосов после первого тура президентских выборов: стали известны кандидаты, которые сойдутся в поединке во втором туре.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты румынской ЦИК

Детали: На первом месте с 22,94% поддержки неожиданно лидировал независимый кандидат - ультраправый пророссийский политик Келин Джорджеску, который не представляет ни одну партию и не имеет собственной. Никакие соцопросы накануне выборов не прогнозировали ему выхода во второй тур, поэтому его победа стала сенсацией.

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На втором месте после напряженного противостояния оказалась представительница оппозиционного Союза спасения Румынии, проевропейская и проукраинская кандидатка Елена Ласкони с 19,18% голосов избирателей.

Ласкони всего на 2742 голоса опередила "бронзового" призера гонки, действующего премьер-министра Марчела Чолаку.

Чолаку, который из-за провального результата подал в отставку с поста лидера своей Социал-демократической партии, уже заявил, что не будет оспаривать результат голосования даже несмотря на такое незначительное отставание от своей оппонентки.

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Джорджеску является одним из самых категоричных пропагандистов антизападных идей в Румынии. Он утверждал, что ЕС и НАТО не представляют должным образом румынские интересы, и заявлял, что войной России в Украине манипулируют американские военные компании.

Ласкони известна тем, что критиковала действующее правительство Румынии за бездействие в отношении российских дронов, которые время от времени падают на румынской территории, и не исключала запрета въезда в Румынию для венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Учитывая то, что во второй тур выходят Джорджеску и Ласкони, выборы превращаются в геополитическое противостояние – противница пророссийского кандидата могла бы консолидировать всех прозападных избирателей Румынии и одержать победу.

Читайте также: Румыния против Запада? Станет ли пророссийский популист новым президентом соседней страны.

Румыниявиборы
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