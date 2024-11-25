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Работники одесского ТЦК вымогали деньги у мужчин на блокпостах – ГБР

Евгений КизиловПонедельник, 25 ноября 2024, 17:42
Работники одесского ТЦК вымогали деньги у мужчин на блокпостах – ГБР
фото: Getty Images

Государственное бюро расследований разоблачило сотрудников территориального центра комплектования Одесского района, которые задерживали мужчин на блокпостах области и под угрозой мобилизации требовали по 4 500 долларов.

Источник: ГБР в соцсетях

Детали: Сообщается, что работники ТЦК останавливали мужчин, записывали их персональные данные и сообщали, что планируют доставить их в ТЦК для мобилизации. За $4500 фигуранты обещали отпустить мужчин и помочь с оформлением отсрочки. В случае отказа платить угрожали объявлением в розыск.

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Одного из посредников задержали 21 ноября во время получения денег за "услугу". Ему было сообщено о подозрении во взяточничестве.

Кроме того, во время обыска в квартире одного из фигурантов дела тот достал табельное оружие и угрожал работникам ГБР. Его задержали и сообщили о подозрении в покушении на убийство правоохранителей, за что ему может грозить пожизненное лишение свободы.

ТЦКвзяткамобилизация
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