Зеленский провел Ставку: для защиты энергообъектов эшелонируют ПВО

Президент Владимир Зеленский говорит, что Вооруженные силы распространят эффективный опыт эшелонирования средств противовоздушной обороны на большее количество регионов.

Источник: глава государства по итогам Ставки верховного главнокомандующего 25 ноября

Прямая речь: "Был доклад Воздушных сил по прикрытию объектов критической инфраструктуры с неба. Мы берем эффективный опыт эшелонирования средств ПВО и распространяем его на другие регионы".

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Детали: Зеленский отметил, что на заседании Ставки были доклады Минэнерго, "Нафтогаза" и всех ключевых участников отрасли. Говорили о ходе восстановления после российского обстрела 17 ноября и дальнейшей защите всех критических объектов.