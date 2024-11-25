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Зеленский провел Ставку: для защиты энергообъектов эшелонируют ПВО

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 ноября 2024, 18:26
Зеленский провел Ставку: для защиты энергообъектов эшелонируют ПВО
Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский говорит, что Вооруженные силы распространят эффективный опыт эшелонирования средств противовоздушной обороны на большее количество регионов.

Источник: глава государства по итогам Ставки верховного главнокомандующего 25 ноября

Прямая речь: "Был доклад Воздушных сил по прикрытию объектов критической инфраструктуры с неба. Мы берем эффективный опыт эшелонирования средств ПВО и распространяем его на другие регионы".

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Детали: Зеленский отметил, что на заседании Ставки были доклады Минэнерго, "Нафтогаза" и всех ключевых участников отрасли. Говорили о ходе восстановления после российского обстрела 17 ноября и дальнейшей защите всех критических объектов.

ПВО
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